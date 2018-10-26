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В Харькове ночью горел металлообрабатывающий цех, погиб один человек

В ночь на четверг вечером, 25 октября, в Харькове произошел пожар на одном из частных предприятий.

В Харькове ночью горел металлообрабатывающий цех, погиб один человек

Тут загорелся металлообрабатывающий цех. В результате пожара погиб один человек. Еще двоих с травмами скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям около пяти часов вечера поступило сообщение о возгорании на улице Николаевская в села Хроли

Уже на месте спасатели установили, что огонь охватил около 1000 квадратных метров утеплителя стен и крыши. К ликвидации пожара привлекли 52 спасателя и 12 единиц спецтехники.

Разведка пожара установила, что внутри горящего помещения есть люди, но покинуть его самостоятельно не могут из-за огня и дыма. Спасатели нашли в дыму шестерых сотрудников и немедленно вынесли их на свежий воздух. Все они получили отравление угарным газом и были доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Впоследствии четверо из пострадавших от госпитализации отказались.

Седьмого человека, найденного на месте пожара, спасти не удалось - на тот момент он уже не подавал признаков жизни.

Пожар был ликвидирован около десяти часов вечера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в ночь на среду, 24 октября, на стадионе " Черноморец" произошел пожар. На данный момент огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма. Как сообщает местное издание "Думская", очевидцы утверждают, что слышали взрывы.


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