В Иордании произошло внезапное наводнение, погибли 18 человек

В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 18 людей. При этом большинством из жертв оказались школьники.

Как этом сообщает Reuters, дети и их учителя были застигнуты внезапным наводнением во время школьной прогулки по Мертвому морю. Автобус вместе с людьми смыло в море.

Во время спасательной операции полицейским на вертолетах удалось спасти 34 человека. Некоторые из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.

По данным местных властей многие погибшие - дети в возрасте до 14 лет, также среди погибших и раненых семьи, отдыхавшие на пикниках в популярном месте.

В свою очередь мремьер-министр Иордании Омар Раззаз заявил, что школа нарушила правила Министерства образования, которое запретило поездки на Мертвое море из-за плохой погоды, и пообещал провести расследование.

Дайверы и поисковые группы гражданской обороны будут проводить поисковые операции в глубине Мертвого моря всю ночь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ионическом море в ночь на пятницу, 26 октября, возле берегов Греции произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составляла семь баллов по шкале Рихтера. Как сообщили в Геологическом агентстве Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился примерно в 35 километрах от греческого острова Закинтос.