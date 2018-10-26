В Бердичеве тренера спортшколы подозревают в развращении школьницы - ФОТО

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, 26 октября.

Как отмечается, в полицию с сообщением о домагательстве тренера спортшколы к свом воспитанникам сообщила мама одной из девочек. Согласно полученной информации, удалось провести ряд следственных мероприятий и соответствующим образом зафиксировать противоправные действия мужчины.

Так, сотрудникам полиции смогли задокументировать причастность 56-летнего мужчины к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. Злоумышленник был скоре задержан.



Сейчас задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской области на территории воинской части А2558, которая дислоцируется в Мирном, военнослужащий изнасиловал женщину.