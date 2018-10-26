СБУ отчиталась о борьбе с ОПГ в Донецкой области

Сообщается, что в течении января-октября 2018 года к ответственности привлекаются 38 человек, причастных к 44 тяжких и особо тяжких преступлений. Задокументированы ОПГ с транснациональными, межрегиональными, а также коррумпированными связями.

Кроме того, в этом году на треть увеличилось количество лиц, которым сообщено о подозрении за преступления в составе ОГ.

Ущерб, вызванный деятельностью организованных группировок, достигает десятков миллионов гривен. Наложен арест на имущество злоумышленников на сумму около 4700000 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов.