20:36 26.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100206549:roman

СБУ отчиталась о борьбе с ОПГ в Донецкой области

С начала года полиция Донетчины прекратила деятельность 11 организованных преступных группировок. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

СБУ отчиталась о борьбе с ОПГ в Донецкой области

Сообщается, что в течении января-октября 2018 года к ответственности привлекаются 38 человек, причастных к 44 тяжких и особо тяжких преступлений. Задокументированы ОПГ с транснациональными, межрегиональными, а также коррумпированными связями.

Кроме того, в этом году на треть увеличилось количество лиц, которым сообщено о подозрении за преступления в составе ОГ.

Ущерб, вызванный деятельностью организованных группировок, достигает десятков миллионов гривен. Наложен арест на имущество злоумышленников на сумму около 4700000 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье задержали ОПГ, занимавшуюся грабежами ювелирных магазинов.


Поделиться
Читайте также:

  • Дело 39 человек (из них – шесть бывших работников милиции), обвиняемых в мошенничестве, направлено в суд в Санкт-Петербурге. 

  • Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Государственной Думы Российской Федерации, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

  • По состоянию на утро 7 сентября в результате ухудшения погодных условий обесточены четыре населенных пункта и прекращено водоснабжение города Авдеевка. Сейчас на территории Донецкой области объявлено штормовое предупреждение.
 
Киев застыл в вечерних заторах Президент Украины призвал РФ к выводу войск с Донбасса В Киеве 28 октября изменится график работы метро Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и РФ, - Лукашенко
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив