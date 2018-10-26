23:20 26.10.2018 | Происшествия | Новости
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Китайская няня пыталась ножом зарезать 14 своих воспитанников

В Китае женщина кухонным ножом пыталась зарезать 14 детей. Об этом передает Ming Pao.

Китайская няня пыталась ножом зарезать 14 своих воспитанников

Инцидент произошел в китайском городе Чунцин. Воспитательница напала на ребят, когда дети возвращались после утренней зарядки. На помощь детям пришли другие сотрудники детского сада, которые вынуждены были связать нападавшую до приезда полиции. 

В результате нападения женщина ранила 14 маленьких детей, было госпитализировано 9 человек. О состоянии госпитализированных пострадавших ничего не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Париже в воскресенье на набережной Луары мужчина с ножом напал на прохожих. Полиция задержала преступника, который при задержании был ранен. Им оказался совершеннолетний мужчина, который является выходцем из Афганистана. 


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