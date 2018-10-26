Китайская няня пыталась ножом зарезать 14 своих воспитанников

Инцидент произошел в китайском городе Чунцин. Воспитательница напала на ребят, когда дети возвращались после утренней зарядки. На помощь детям пришли другие сотрудники детского сада, которые вынуждены были связать нападавшую до приезда полиции.

В результате нападения женщина ранила 14 маленьких детей, было госпитализировано 9 человек. О состоянии госпитализированных пострадавших ничего не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Париже в воскресенье на набережной Луары мужчина с ножом напал на прохожих. Полиция задержала преступника, который при задержании был ранен. Им оказался совершеннолетний мужчина, который является выходцем из Афганистана.