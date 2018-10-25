18:52 25.10.2018 | Происшествия | Новости
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Вице-премьер Польши попала в ДТП - ФОТО

Сегодня днем, 25 октября, вице-премьер-министр Польши Беата Шидло в очередной раз попала в дорожно-транспортное происшествие. На этот раз авария произошла в Силезском воеводстве 

Вице-премьер Польши попала в ДТП - ФОТО

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По словам очевидцев инцидента, сначала один из автомобилей колонны остановился перед переходом, а водитель следующей машины не успел затормозить. При этом, третье транспортное средство смогло вовремя остановиться.

В каком из транспортных средств ехала вице-премьер-министр неизвестно. Однако по данным местных правоохранителей, в аварии Бата Шидло не пострадала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Польше грузовой автомобиль насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бонево в Люблинском воеводстве.


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