Вице-премьер Польши попала в ДТП - ФОТО

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По словам очевидцев инцидента, сначала один из автомобилей колонны остановился перед переходом, а водитель следующей машины не успел затормозить. При этом, третье транспортное средство смогло вовремя остановиться.

В каком из транспортных средств ехала вице-премьер-министр неизвестно. Однако по данным местных правоохранителей, в аварии Бата Шидло не пострадала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Польше грузовой автомобиль насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бонево в Люблинском воеводстве.