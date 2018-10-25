16:32 25.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Польше грузовик насмерть сбил украинца - ФОТО

Сегодня утром, 25 октября, в Польше грузовой автомобиль насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины.

В Польше грузовик насмерть сбил украинца - ФОТО

Об этом сообщает передает "Польское радио".

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Бонево в Люблинском воеводстве. Там водитель грузовика не учел дорожные условия, после чего совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте инцидента.

По словам сотрудников правоохранительных органов, авария случилась неподалеку от остановки, на которой ранее мужчина вышел из автобуса. Отмечается, что на момент аварии мужчина находился посередине проезжей части.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне в Харькове произошло несколько  дорожно-транспортных проишествий, есть погибшие. Одна из аварий случилась в Холодногорском районе города на окружной дороге возле авторынка Лоск.

Еще одно происшествие состоялось  в Московском районе на улице Гвардейцев Широнинцев. На этот раз неизвестный водитель за рулем автомобиля Fiat совершил наезд на двух мужчин. 


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