12:59 25.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Львовской области девочка попала под поезд

В селе Княжий Мост Мостиского района Львовской области в четверг, 25 октября, школьница попала под поезд.

В Львовской области девочка попала под поезд

17-ти летняя девушка умерла от полученных травм. Как сообщает полиция области, в местное отделение полиции ночью позвонили и сообщили, что возле железнодорожного переезда под поезд попала девушка.

По предварительным данным на ребенка наехал скоростной поезд Перемышль-Одесса.

По факту смерти местной жительницы открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение действующих на транспорте правил.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишение свободы на срок до пяти лет.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, проводится досудебное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве поезд "Интерсити" сбил насмерть мужчину. До момента трагедия группа из четырех человек сидела на железнодорожных путях. По словам очевидцев, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.


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