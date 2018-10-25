19:12 25.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пенсионерка выпрыгнула с девятого этажа - ФОТО

В четверг вечером, 25 октября, в Киеве на улице Энтузиастов, 29/2 местные жители заметили труп пожилой женщины. Об этом сообщает Информатор.

В Киеве пенсионерка выпрыгнула с девятого этажа - ФОТО

Как отмечается, тело пенсионерки обнаружили возле девятиэтажного дома. Одной из версий следствия, погибшая проживала на девятом этаже в своей квартире.

По словам очевидца, 88-летняя бабушка сидела на балконе, свесив ноги вниз. В момент пока мужчина набирал номер телефона экстренных служб, пенсионерка прыгнула вниз. 

Медики, прибыв на место, констатировали смерть. От полученных трамв женщина скончалась на месте инцидента.

В свою очередь правоохранители выяснили, что погибшая в момент инцидента была сама дома, ее дочь в это время ушла в магазин. Однако до сих пор неизвестно, что стало причиной такого поступка. Предполагается, что отчаянная бабушка совершила самоубийство из-за болени, подчеркнули сотрудники полиции. 

В настоящее время подробности происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице по адресу Харьковское шоссе, 182 выпрыгнул с 24 этажа жилого дома мужчина, вследствие чего скончался на месте проишествия.


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