В Киеве пенсионерка выпрыгнула с девятого этажа - ФОТО

Как отмечается, тело пенсионерки обнаружили возле девятиэтажного дома. Одной из версий следствия, погибшая проживала на девятом этаже в своей квартире.

По словам очевидца, 88-летняя бабушка сидела на балконе, свесив ноги вниз. В момент пока мужчина набирал номер телефона экстренных служб, пенсионерка прыгнула вниз.

Медики, прибыв на место, констатировали смерть. От полученных трамв женщина скончалась на месте инцидента.

В свою очередь правоохранители выяснили, что погибшая в момент инцидента была сама дома, ее дочь в это время ушла в магазин. Однако до сих пор неизвестно, что стало причиной такого поступка. Предполагается, что отчаянная бабушка совершила самоубийство из-за болени, подчеркнули сотрудники полиции.

В настоящее время подробности происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице по адресу Харьковское шоссе, 182 выпрыгнул с 24 этажа жилого дома мужчина, вследствие чего скончался на месте проишествия.