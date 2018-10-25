В Черновицкой области нашли подпольный завод по производству кофе - ФОТО

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мошенники смешивали дешевый кофе с просроченным и продавали под видом продукции известных европейских брендов.

По словам полицейских, к организации "бизнеса" причастны пятеро жителей Черновцов. Злоумышленники организовали подпольный завод и три цеха. Более 15 работников круглосуточно осуществляли "изготовление" фальсифицированной продукции.

"В большой таре смешивали дешевый кофе с просроченной продукцией, затем готовую кофейную смесь фасовали в тару с логотипами известных торговых марок. Реализовывали "кофе" оптом и в розницу, как через торговую сеть, так и через Интернет", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции конфисковали 30 тонн сырья и 15 тонн готового фальсифицированного кофе, который продавали под видом продукции известных мировых брендов. Пполицейские также изъяли специальное оборудование для упаковки и записи с "черной" бухгалтерии.

Общая стоимость изъятого имущества более 5 млн. гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Заречное Ровенской области мужчина занимался подпольными поставками янтаря, оборудовав цех у себя дома.