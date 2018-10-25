В Азовское море вошли два российских сторожевых корабля

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что власти Российской Федерации завели в акваторию Азовского моря два военных корабля.
Об этом он рассказал на Львовском форуме по вопросам безопасности, 25 октября.
По словам Цигикала, два сторожевых корабля - Сыктывкар и Кизляр были доставлены в порт Азов. Поэтому, в настоящее время военные корабли находятся в акватории Азовского моря.
Также руководитель Госпогранслужбы добавил, что в Азовское море сейчас началось буксирование еще одного корабля, "Стерегущий". В частности, военный корабль прошел уже Ярославль. В связи с этим ожидается его прибытие также в Азов.
Кстати, помимо этих кораблей в России уже есть группировка из более 120 кораблей и катеров в Азовском море, подытожил Петр Цигикал.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Азовском море на постоянной основе будет корсировать корабль морской охраны "Донбасс" проекта 205П BG-32 Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы.