В Азовское море вошли два российских сторожевых корабля

Об этом он рассказал на Львовском форуме по вопросам безопасности, 25 октября.

По словам Цигикала, два сторожевых корабля - Сыктывкар и Кизляр были доставлены в порт Азов. Поэтому, в настоящее время военные корабли находятся в акватории Азовского моря.

Также руководитель Госпогранслужбы добавил, что в Азовское море сейчас началось буксирование еще одного корабля, "Стерегущий". В частности, военный корабль прошел уже Ярославль. В связи с этим ожидается его прибытие также в Азов.

Кстати, помимо этих кораблей в России уже есть группировка из более 120 кораблей и катеров в Азовском море, подытожил Петр Цигикал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Азовском море на постоянной основе будет корсировать корабль морской охраны "Донбасс" проекта 205П BG-32 Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы.