В Ужгороде сильный ветер повалил деревья - ФОТО

Сегодня днем, 24 октября, в Ужгороде из-за сильных порывов ветра в нескольких районах города сломались деревья. Непогода также нанесла ущерб некоторым домам, передает пресс-служба Ужгородского городского совета в Facebook.
По данным горсовета, ураган бушевал по всему городу, а некоторые из деревьев повредили десятки транспортных средств.
Так, на улице Мукачевской упал тополь, на проспекте Свободы, 33 развалилась ива и повредила окна квартиры на третьем этаже, на Православной набережной ветер поломал две софоры, на Киевской набережной от каштана отломилась ветка, а на улице Ивана Франко ветер с корнем вывернул тую.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии.
В настоящее время спасательные бригады ликвидируют последствия непогоды.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник вечером, 24 сентября, на Одессу обрушилась непогода. Мощный ливень затопил улицы, а сильный ветер срывал деревья с корнями.