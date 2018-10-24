В Ужгороде сильный ветер повалил деревья - ФОТО

По данным горсовета, ураган бушевал по всему городу, а некоторые из деревьев повредили десятки транспортных средств.

Так, на улице Мукачевской упал тополь, на проспекте Свободы, 33 развалилась ива и повредила окна квартиры на третьем этаже, на Православной набережной ветер поломал две софоры, на Киевской набережной от каштана отломилась ветка, а на улице Ивана Франко ветер с корнем вывернул тую.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии.

В настоящее время спасательные бригады ликвидируют последствия непогоды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник вечером, 24 сентября, на Одессу обрушилась непогода. Мощный ливень затопил улицы, а сильный ветер срывал деревья с корнями.