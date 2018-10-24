19:51 24.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Нижнем Новгороде строительный кран упал на детский сад - ФОТО, ВИДЕО

В среду, 24 октября, в Нижнем Новгороде на детский сад обрушился строительный кран. 

 

В Нижнем Новгороде строительный кран упал на детский сад - ФОТО, ВИДЕО

Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube.

Как отмечается, учреждение расположено в Канавинском районе города на улице Анатолия Григорьева, 1. 

По прибытию на место вызова разведкой было установлено, что автокран на базе грузовика КАМАЗ производил погрузочные работы вблизи территории детсада. Так как кран пытался поднять слишком тяжёлый груз, под автомобилем "поехал" грунт и кран мгновенно упал на веранду и пристрой детского сада. 

В момент инцидента находившиеся под краном успели сбежать, никто не пострадал. 

"Из детского сада эвакуировали 115 детей", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в городе Киеве на бул. Леси Украинки автокран был без тормозов и фактически вылетел на дорогу, смяв и отрбросив 10 автомобилей. 


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