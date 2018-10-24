10:32 24.10.2018 | Происшествия | Новости
100206354:Polishuk

В МИД подтвердили, что в авария на эскалаторе в метро Рима пострадали украинцы

Во время инцидента с поломкой эскалатора на одной из центральных станций метро Рима, произошедшего во вторник, 23 октября, пострадали и граждане Украины.

В МИД подтвердили, что в авария на эскалаторе в метро Рима пострадали украинцы

По предварительной информации, их было четверо. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

По его словам, пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев.

Сейчас консул общается с потерпевшими и медперсоналом клиники, - уточнил Кирилич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне власти Рима сообщили, что болельщики прыгали на эскалаторе перед его обрушением.

После инцидента в римские больницы были доставлены почти два десятка людей.


Поделиться
Читайте также:
 
В сентябре в Украине улучшились потребительские настроения Развертывание миротворческой миссии ООН очень важно для Украины, - Порошенко Тендер на реконструкцию аллеи Героев Небесной Сотни сорван В сентября в Украине ускорилось падение промпроизводства - Госстат
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив