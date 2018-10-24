В МИД подтвердили, что в авария на эскалаторе в метро Рима пострадали украинцы

По предварительной информации, их было четверо. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

По его словам, пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одной из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев.

Сейчас консул общается с потерпевшими и медперсоналом клиники, - уточнил Кирилич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне власти Рима сообщили, что болельщики прыгали на эскалаторе перед его обрушением.

После инцидента в римские больницы были доставлены почти два десятка людей.