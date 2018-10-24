15:15 24.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Выбиты все окна, стены обрушились: в Харьковской области из-за взрыва погиб мужчина - ФОТО

В городе Мерефа Харьковской области на территории частного домовладения взорвался снаряд, вследствие инцидента погиб 38-летний мужчина. Погибший оказался хозяином дома.

Выбиты все окна, стены обрушились: в Харьковской области из-за взрыва погиб мужчина - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба облуправление Нацполиции.

По данным правоохранителей, взрыв осколочного снаряда произошел вечером во вторник, 23 октября. Обломки взрывоопасного средства повредили забор и окна дома. В результате полученных травм погиб 38-летний владелец домовладения, отметили сотрудники полиции.

В свою очередь очевидцы проишествия сообщили, что хозяина дома часто видели с металлоискателем. 

Информацию о событии уже внесли в Журнал единого учета правонарушений, все обстоятельства устанавливаются.

"С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование", – подчеркнули в полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Керчь на территории оккупированного Россией Крыма в понедельник, 22 октября, произошел еще один взрыв.


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