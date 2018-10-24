13:15 24.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове в результате ДТП погибли пешеходы - ФОТО

Накануне в Харькове произошло несколько дорожно-транспортных проишествий, есть погибшие.

В Харькове в результате ДТП погибли пешеходы - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского отделения полиции.

Известно, что одна из аварий случилась в Холодногорском районе города на окружной дороге возле авторынка Лоск. 41-летний водитель автомобиля MAN сбил пешехода в возрасте около 40 лет. Мужчина не выдержал полученных травм и скончался прямо на месте.

Еще одно происшествие состоялось  в Московском районе на улице Гвардейцев Широнинцев. На этот раз неизвестный водитель за рулем автомобиля Fiat совершил наезд на двух мужчин. В это время двое мужчин спокойно переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения один мужчина скончался на месте, другой с травмами госпитализирован в больницу. Свежих данных о состоянии пострадавшего пока не поступало.

По обеим делам полиция возбудила уголовные дела и окончательно устанавливает все детали происшествий.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на трассе Киев-Харьков семья чудом осталась жива после чудовищного ДТП.


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