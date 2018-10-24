20:58 24.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Хмельницким грузовик врезался в легковушку, пять человек пострадали - ФОТО, ВИДЕО

В среду утром, 24 октября, возле города Хмельницкий грузовик столкнулся с легковым авто.

Под Хмельницким грузовик врезался в легковушку, пять человек пострадали - ФОТО, ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла около восьми часов утра на автодороге М-12 сообщением Хмельницкий-Винница близ села Давыдковцы.

По предварительным данным водитель грузовика МАЗ не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Sharan, который двигался по главной дороге, вследствие чего произошло столкновение. От сильного удара травмы получили водитель и четверо пассажира автомобиля Volkswagen Sharan.

Скорая помощь увезла всех пострадавших в Хмельницкую областную клиническую больницу. Полиция сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, есть погибшие. Одна из них случилась в Холодногорском районе города на окружной дороге возле авторынка Лоск. 41-летний водитель автомобиля MAN сбил пешехода в возрасте около 40 лет.


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