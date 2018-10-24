09:35 24.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине неизвестные покушались на бизнесмена - ФОТО

Во вторник вечером, 23 октября, в селе Герасимовка Роменского района Сумской области неизвестные покушались на жизнь сотрудника охранной фирмы "Секюрайти".

На Сумщине неизвестные покушались на бизнесмена - ФОТО

Сейчас прокуратура выясняет причины покушения на умышленное убийство. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, инцидент произошел около семи часов вечера возле дома бизнесмена.

Начальник засадной Восточной группы филиала "Секюрайти" сидел в своем "Ford", ожидая коллегу. Внезапно неизвестный обстрелял его машину. При этом только на транспортном средстве полиция насчитала 18 пулевых отверстий.

В результате происшествия мужчина получил ранениями рук и ног. Скорая помощь увезла его в больницу.

Правохранители открыли уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Покушение на умышленное убийство и сейчас выясняют обстоятельства покушения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области во двор депутата сельсовета бросили "коктейли Молотова". Депутат Степаневского поселкового совета сообщил правоохранителям, что неизвестное лицо бросила ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились, что вызвало пожар.


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