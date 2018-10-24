13:53 24.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине половина сел осталась без света

Во Львовской области из-за сильных порывов ветра и дождя без света остались 37 населенных пунктов: 27 полностью и 10 частично.

На Львовщине половина сел осталась без света

Об этом сообщает пресс-служба Львовской гособладминистрации.

В связи с резким ухудшением погодных условий были отключены 8 линий электропередач мощностью 6-10 кВ (шесть полностью и две частично), что привело к обесточиванию 94 трансформаторных подстанций.

В результате без света остались  села в Бродовском, Городоцком, Дрогобычском, Каменка-Бугском, Николаевском, Мостиськом, Самборском, Турковском и Яворивском районах Львовской области.

В ОГА уточняют, что электроэнергию начинают постепенно возобновлять. Всего к ремонтным работам привлекли 9 бригад ЧАО ”Львовоблэнерго”.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  во вторник, 23 октября, жители города Мостыська Львовской области перекрыли трасу "Львов-Шегини".


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