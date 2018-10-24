Гавайский остров полностью ушел под воду - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает издание американское ScienceAlert.

Исчезновение острова нанесло серьезный удар по экосистеме всей группы островов. Сам остров являлся местом обитания вымирающих тюленей-монахов и редких зеленых морских черепах.

Всего длина Восточного острова составляла один километр, а ширина — 120 метров. Однако он входил в самый большой атолл Северо-Западных островов Гавайского архипелага, а также входил в Национальный морской парк Папаханаумокуакае.

К слову, парк был объявлен охраняемой зоной еще в 2006 году, однако природные катаклизмы наносят ему серьезный ущерб. Ученые считают, этот случай не станет последним в своем роде и в будущем году стоит ожидать исчезновение еще нескольких островов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Мексике ураган "Уилла" усилился до третьей категории.