Гавайский остров полностью ушел под воду - ФОТО, ВИДЕО

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США опубликовала спутниковые фотографии Гавайских островов, где четко видно, что один из островов оказался под водой.
Об этом сообщает издание американское ScienceAlert.
Исчезновение острова нанесло серьезный удар по экосистеме всей группы островов. Сам остров являлся местом обитания вымирающих тюленей-монахов и редких зеленых морских черепах.
Всего длина Восточного острова составляла один километр, а ширина — 120 метров. Однако он входил в самый большой атолл Северо-Западных островов Гавайского архипелага, а также входил в Национальный морской парк Папаханаумокуакае.
К слову, парк был объявлен охраняемой зоной еще в 2006 году, однако природные катаклизмы наносят ему серьезный ущерб. Ученые считают, этот случай не станет последним в своем роде и в будущем году стоит ожидать исчезновение еще нескольких островов.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Мексике ураган "Уилла" усилился до третьей категории.