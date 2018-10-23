19:37 23.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно полиция задержала чиновников, которые занимались "земельным рэкетом"

В Ровно полиция разоблачила чиновников во время получения неправомерной выгоды в размере 10 000 долларов США. Об этом говорится на сайте Нацполиции. 

В Ровно полиция задержала чиновников, которые занимались

Сообщается, что должностные лица, превысив свои служебные полномочия, по согласованию и вынесения положительного решения по застройке земельного участка на территории сельского совета требовали от лица 10 000 долларов США неправомерной выгоды.

В ходе задержания взяточников были изъяты 5000 долларов США. Кроме указанной суммы правоохранители обнаружили в служебном кабинете чиновника средства с первой передачи неправомерной выгоды - 1100 долларов США.

Прокуратура уже возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве в понедельник, 22 октября, сотрудники прокуратуры задержали офицеров полиции. 


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