В Мексике на алкогольной фабрике прогремел взрыв, пострадал один человек - ФОТО

В результате инцидента один человек получил ожоги. Как сообщил представитель сил гражданской обороны Мексики Фаусто Луго, спасателям пришлось эвакуировать две тысячи человек.

Вместе с тем местные СМИ сообщают, что на фабрике взорвался бак с алкоголем. При этом причины произошедшего власти пока не сообщают.

По некоторым данным, на фабрике произошло два взрыва. Полиция на данный момент перекрыла движение по близлежащей улице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в воскресенье, 21 октября, на зерноскладах начался пожар. По состоянию на шесть часов вечера спасатели все еще тушили возгорание. Как сообщает пресс-служба управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Гавриловка Барвенковского района на территории сельхозпредприятия. Тут загорелось складское здание с семенами подсолнечника. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.