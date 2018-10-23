10:32 23.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике на алкогольной фабрике прогремел взрыв, пострадал один человек - ФОТО

В Мексике во вторник утром, 23 октября, на алкогольной фабрике, расположенной на северо-западе Мехико, произошел мощный взрыв.

В Мексике на алкогольной фабрике прогремел взрыв, пострадал один человек - ФОТО

В результате инцидента один человек получил ожоги. Как сообщил представитель сил гражданской обороны Мексики Фаусто Луго, спасателям пришлось эвакуировать две тысячи человек.

Вместе с тем местные СМИ сообщают, что на фабрике взорвался бак с алкоголем. При этом причины произошедшего власти пока не сообщают.

По некоторым данным, на фабрике произошло два взрыва. Полиция на данный момент перекрыла движение по близлежащей улице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в воскресенье, 21 октября, на зерноскладах начался пожар. По состоянию на шесть часов вечера спасатели все еще тушили возгорание. Как сообщает пресс-служба управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Гавриловка Барвенковского района на территории сельхозпредприятия. Тут загорелось складское здание с семенами подсолнечника. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.


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