В Киеве задержали очередного "закладчика" - ФОТО

Сообщается, что правоохранители получили оперативную информацию о хранении наркотических средств в одной из столичных квартир. Следователи по месту жительства злоумышленника провели неотложный обыск. В результате процессуального действия из квартиры правоохранители изъяли более 100 пакетов с МДМА, марки ЛСД, а также марихуану и электронные весы, которыми наркоторговец мерял "тару".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье полиция уничтожила плантацию наркотиков и изъяли боеприпасы.