17:48 23.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100206308:roman

В Киеве задержали очередного "закладчика" - ФОТО

В Киеве полицейские задержали молодого человека, который сбывал наркотики через интернет-магазин. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 
 

В Киеве задержали очередного

Сообщается, что правоохранители получили оперативную информацию о хранении наркотических средств в одной из столичных квартир. Следователи по месту жительства злоумышленника провели неотложный обыск. В результате процессуального действия из квартиры правоохранители изъяли более 100 пакетов с МДМА, марки ЛСД, а также марихуану и электронные весы, которыми наркоторговец мерял "тару". 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье полиция уничтожила плантацию наркотиков и изъяли боеприпасы. 


Поделиться
Читайте также:
 
Растерзанное тело Хашкаджи в пригороде Стамбула нашли турецкие правоохранители Украина упала в рейтинге крупных экспортеров Польши Близнюк приедет в сборную Украины на ближайшие матчи Трамп и Путин готовы перезапустить гонку вооружений
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив