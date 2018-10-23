19:11 23.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве при неизвестных обстоятельствах сгорела элитная иномарка - ФОТО

В Киеве на полностью сгорел дорогостоящий кроссовер Mazda. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве при неизвестных обстоятельствах сгорела элитная иномарка - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль Mazda был припаркован у ворот дома, как вдруг внезапно мужчина услышал хлопок, а затем с машины повалили клубы дыма. 

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. У Mazda выгорела вся передняя часть и салон. Спасатели назвали две причины случившегося: неисправности внутри самого авто - в электро-проводке произошло короткое замыкание, или умышленный поджог

В результате случившегося инцидента никто не пострадал. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестные подожгли автомобиль общественного активиста. Одна из очевидцев инцидента, которая и вызвала правоохранителей и бригаду спасателей подметила, что сгоревший автомобиль принадлежал переселенцу с Донбасса, который занимался общественной деятельностью в микрорайоне.


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