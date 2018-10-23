19:53 23.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Житомир иномарка "нанизалась" на дерево - ФОТО

В Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи Корбутивського кладбища. Об этом передает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

На трассе Киев-Житомир иномарка

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете, где столкнулся с деревом. Машина несколько раз перевернулась, а затем нанизалась на деревянный столб. Задняя часть авто полностью оказалась заблокированной между ветками. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего переломы в области грудной клетки, многочисленные ушибы нижних конечной и хребта. 

В результате аварии были госпитализированы водитель и пассажир. Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП. 

Примечательно, что столб, в который влетел шофер, наклонился, но не упал. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области произошла смертельная авария с участием 5 иномарок.


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