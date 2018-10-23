На трассе Киев-Житомир иномарка "нанизалась" на дерево - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и оказался в кювете, где столкнулся с деревом. Машина несколько раз перевернулась, а затем нанизалась на деревянный столб. Задняя часть авто полностью оказалась заблокированной между ветками. Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего переломы в области грудной клетки, многочисленные ушибы нижних конечной и хребта.

В результате аварии были госпитализированы водитель и пассажир. Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП.

Примечательно, что столб, в который влетел шофер, наклонился, но не упал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области произошла смертельная авария с участием 5 иномарок.