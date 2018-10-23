На Донбассе на мине подорвался автомобиль ремонтников

Бригада выехала для выполнения ремонтных работ на водопроводе Горловка - Торецк. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщила пресс-служба предприятия "Вода Донбасса", бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ. По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство,.

Взрывной волной повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали.

Вместе с тем, ремонтной бригаде все же удалось приступить к восстановительным работам на водоводе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские наемные войска в воскресенье, 21 октября, обстреляли Марьинку. В результате боевых действий огнестрельное ранение получил мирный житель. Как сообщает на своей страничке в Facebook Совместный центр контроля и координации, огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовской.