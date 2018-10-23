09:49 23.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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К протестующим горнякам спустился представитель власти - ФОТО

Во вторник, 23 октября, представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский спустился в шахту к протестующим шахтерам в Лисичанске.

К протестующим горнякам спустился представитель власти - ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, на данный момент под землей находятся 23 шахтера.

Горняки жалуются, что по шахтному телефону им не дают разговаривать с родными, попросту не соединяют. Только благодаря представителю власти, некоторым шахтерам удалось дозвониться родным.

Горняки также передали ему свои требования, в числе которых погашение задолженности по заработной плате за июнь и сентябрь 2018 года, возврат задолженности за отдельные месяцы 2015, 2016, 2017 годов, поднятие тарифных ставок. Также они высказали недоверие действующему генеральному директору ПАО «Лисичанскуголь» Валентину Киселеву.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", шахтеры уже пятые сутки находятся под землей.


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