22:59 22.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В оккупированной Керчи вновь прогремел взрыв - ФОТО

В городе Керчь на территории оккупированного Россией Крыма в понедельник, 22 октября, произошел еще один взрыв.

В оккупированной Керчи вновь прогремел взрыв - ФОТО

В здании на улице Войкова, которое арендует религиозная организация "Добрая весть" рядом с политехническим колледжем, где на прошлой неделе погиб 21 человек, взорвалась газовая смесь. Как сообщает "Крым. Реалии", после взрыва начался пожар однако разрушений несущих конструкций здания нет.

В результате инцидента пострадал один человек, 13 человек эвакуировали из здания. По версии российского МЧСа, причиной взрыва стало неосторожное обращение с баллоном при его замене.

Напомним, Керченский политехнический колледж в оккупированном Российской Федерацией Крыму сегодня работать не начал.

Как сообщал УРА-Информ, число пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек.


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