Спасатели ликвидировали пожар на зерноскладах в Харьковской области - ГосЧС

Спасателям удалось полностью погасить огонь только в девяти часам вечера. Об этом в понедельник, 22 октября, доложила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

По данным ведомства, в ночь на воскресенье на складе, где хранились семена подсолнечника возник пожар. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

К тушению огня были привлечены 22 человека личного состава ГосЧС, добровольцы, пять пожарных автоцистерн и команда пожарного поезд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в воскресенье, 21 октября, на зерноскладах начался пожар. По состоянию на шесть часов вечера спасатели все еще тушат возгорание. Как сообщает пресс-служба управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Гавриловка Барвенковского района на территории сельхозпредприятия. Тут загорелось складское здание с семенами подсолнечника. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.