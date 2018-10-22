11:15 22.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100206201:Polishuk

Спасатели ликвидировали пожар на зерноскладах в Харьковской области - ГосЧС

Пожар на складах частного сельхозпредприятия в селе Гавриловка Харьковской области ликвидирован.

Спасатели ликвидировали пожар на зерноскладах в Харьковской области - ГосЧС

Спасателям удалось полностью погасить огонь только в девяти часам вечера. Об этом в понедельник, 22 октября, доложила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

По данным ведомства, в ночь на воскресенье на складе, где хранились семена подсолнечника возник пожар. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

К тушению огня были привлечены 22 человека личного состава ГосЧС, добровольцы, пять пожарных автоцистерн и команда пожарного поезд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в воскресенье, 21 октября, на зерноскладах начался пожар. По состоянию на шесть часов вечера спасатели все еще тушат возгорание. Как сообщает пресс-служба управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Гавриловка Барвенковского района на территории сельхозпредприятия. Тут загорелось складское здание с семенами подсолнечника. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.


Поделиться
Читайте также:
 
Стала известна сумма взысканий с неплательщиков алиментов, - Минюст На Луганщине шахтеры организовали протест В Украине впервые прошел электронный земельный аукцион, - Минагрополитики Молдова в следующем году не будет подавать заявку на членство в ЕС
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив