20:32 22.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Прокуратура требует арестовать водителя, который вез группу актеров "Дизель Шоу"

Прокуратура просит Шевченковский районный суд города Киева взять под стражу водителя автобуса, который вез группу актеров "Дизель Шоу".

Прокуратура требует арестовать водителя, который вез группу актеров

Его подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель актрисы Марины Поплавской. Как сказано в сообщении суда, опубликованном на страничке на странице Facebook в понедельник, 22 октября, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения началось в четыре часа дня.

При этом сам Михаил Манюк перед началось заседания суда рассказал журналистам, что отвлекся от дороги. По его словам, в момент столкновения с грузовиком он смотрел на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним. Она подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир и спешит домой. По его словам, у актрисы болела спина.

При этом он заверил, что практически всегда ездит с оптимальной скоростью - от 90 до 95 километров в час, а также признался, что кроме "Дизель шоу" возил также ФК "Маэстро" - преимущественно ночью. Каждые полтора часа отдыхает, как это положено по нормативам.

Роковой для актеров маршрут был просчитан заранее - между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле. Однако планы руководства поменялись, и он получил приказ выезжать без надлежащего отдыха, - пояснил водитель.

Напомним, в субботу, 20 октября, в ДТП под Киевом на трассе Киев Житомир погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 22 октября, в здании Театра имени Кочерги в Житомире попрощались с Мариной Поплавской.


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