Прокуратура требует арестовать водителя, который вез группу актеров "Дизель Шоу"

Его подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель актрисы Марины Поплавской. Как сказано в сообщении суда, опубликованном на страничке на странице Facebook в понедельник, 22 октября, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения началось в четыре часа дня.

При этом сам Михаил Манюк перед началось заседания суда рассказал журналистам, что отвлекся от дороги. По его словам, в момент столкновения с грузовиком он смотрел на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним. Она подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир и спешит домой. По его словам, у актрисы болела спина.

При этом он заверил, что практически всегда ездит с оптимальной скоростью - от 90 до 95 километров в час, а также признался, что кроме "Дизель шоу" возил также ФК "Маэстро" - преимущественно ночью. Каждые полтора часа отдыхает, как это положено по нормативам.

Роковой для актеров маршрут был просчитан заранее - между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле. Однако планы руководства поменялись, и он получил приказ выезжать без надлежащего отдыха, - пояснил водитель.

Напомним, в субботу, 20 октября, в ДТП под Киевом на трассе Киев Житомир погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 22 октября, в здании Театра имени Кочерги в Житомире попрощались с Мариной Поплавской.