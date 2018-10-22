Количество жертв аварии поезда на Тайване возросло до 22 человек

По состоянию на вечер воскресенья, 21 октября, в результате аварии пассажирского поезда в уезде Илань погибшими считаются 22 человека. Как сообщает телеканал CNN, в результате аварии пострадал еще 171 человек.

По данным Министерства транспорта, среди погибших была 43-летняя американка. Ее госпитализировали в местную больницу.

Причина аварии выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в тайваньском уезде Илан с рельс сошел пассажирский поезд. В результате аварии погибло 17 человек, еще 126 оказались госпитализированы. Состав направлялся из населенного пункта Шулинь в Тайдун по заранее составленному туристическому маршруту. Власти острова направили более 400 спасателей, технику и вертолет на место инцидента.