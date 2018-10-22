Боевики обстреляли Марьинку, ранен мирный житель

В результате боевых действий огнестрельное ранение получил мирный житель. Как сообщает на своей страничке в Facebook Совместный центр контроля и координации.

По данным СЦКК огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовской.

В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке. Раненого скорая помощь увезла в районную больницу поселка Курахово.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенья, 21 октября, боевики на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. При этом трижды противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.