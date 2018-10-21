21:58 21.10.2018 | Происшествия | Новости
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Возле берегов Британии паром сел на мель, идет спасательная операция

В воскресенье, 21 октября, возле берегов Великобритании сел на мель паром.

Возле берегов Британии паром сел на мель, идет спасательная операция

На момент инцидента на пароме находились 56 человек. Сейчас в районе идут спасательные работы.

Как сообщает британский телеканал Уай-Ти-Эн происшествие произошло возле британского острова Уайт в проливе Ла-Манш. По словам представителя Королевского общества спасания на водах, на место событий отправлены три спасательных лодки, чтобы проверить, не оказался ли кто из пассажиров в воде.

Он также не стал называть причины инцидента и подтверждать появившиеся сообщения, будто паром столкнулся в море с двумя яхтами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в тайваньском уезде Илан с рельс сошел пассажирский поезд. В результате аварии погибло 17 человек, еще 126 оказались госпитализированы. Состав направлялся из населенного пункта Шулинь в Тайдун по заранее составленному туристическому маршруту. Власти острова направили более 400 спасателей, технику и вертолет на место инцидента.


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