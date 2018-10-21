20:15 21.10.2018 | Происшествия | Новости
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В США количество жертв урагана "Майкл" возросло до 36

В Соединенных Штатах Америки растет количество жертв от урагана "Майкл".

В США количество жертв урагана

По состоянию на вечер воскресенья, 21 октября, ураган, который обрушился на страну, уже убил 36 человек. Как сообщает CNN, власти США подтвердили смерть женщины в округе Бэй, штат Флорида.

Всего, по данным местных властей в штате Флорида погибли 26. Еще десять человек погибли в штатах Северная Каролина, Джорджия и Вирджиния.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество жертв в США в результате урагана "Майкл" выросло до 33. В результате стихийного бедствия более 15 тысяч домов получили повреждения, а еще 4,2 тысяч домов было разрушено полностью. Кроме этого, за время стихийного бедствия спасателями было эвакуировано более 16 тысяч человек.


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