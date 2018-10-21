В США количество жертв урагана "Майкл" возросло до 36

По состоянию на вечер воскресенья, 21 октября, ураган, который обрушился на страну, уже убил 36 человек. Как сообщает CNN, власти США подтвердили смерть женщины в округе Бэй, штат Флорида.

Всего, по данным местных властей в штате Флорида погибли 26. Еще десять человек погибли в штатах Северная Каролина, Джорджия и Вирджиния.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество жертв в США в результате урагана "Майкл" выросло до 33. В результате стихийного бедствия более 15 тысяч домов получили повреждения, а еще 4,2 тысяч домов было разрушено полностью. Кроме этого, за время стихийного бедствия спасателями было эвакуировано более 16 тысяч человек.