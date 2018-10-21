18:12 21.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области тормозная система велосипеда "зажевала" ногу своего рулевого

В Николаевской области спасатели оказали помощь мужчине, который проткнул ногу рычагом тормозной системы велосипеда. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС. 

В Николаевской области тормозная система велосипеда

На место происшествия по звонку пострадавшего прибыли спасатели. Уже там сотрудники ГСЧС установили что 35-летний мужчина проткнул ногу рычагом тормозной системы велосипеда.

Для помощи привлекалось отделение аварийно-спасательной части отряда специального назначения и изменение оперативно координационный центр ГУ ДСНС Украины в Николаевской области. Спасатели провели разборку тормозной системы и только потом перенесли пострадавшего в карету скорой.

На данный момент здоровью и жизни пострадавшего ничего не угрожает. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве молодой мужчина "нанизался" на металлический штырь


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