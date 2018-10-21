В Николаевской области тормозная система велосипеда "зажевала" ногу своего рулевого

В Николаевской области спасатели оказали помощь мужчине, который проткнул ногу рычагом тормозной системы велосипеда. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС.
На место происшествия по звонку пострадавшего прибыли спасатели. Уже там сотрудники ГСЧС установили что 35-летний мужчина проткнул ногу рычагом тормозной системы велосипеда.
Для помощи привлекалось отделение аварийно-спасательной части отряда специального назначения и изменение оперативно координационный центр ГУ ДСНС Украины в Николаевской области. Спасатели провели разборку тормозной системы и только потом перенесли пострадавшего в карету скорой.
На данный момент здоровью и жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве молодой мужчина "нанизался" на металлический штырь.