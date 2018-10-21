В Нигерии мусульмане открыли огонь по адептам христианской общины

Сообщается, что между христианскими и мусульманскими грузчиками возникла словесная перепалка из-за места на рынке, которая переросла в массовые столкновения. Одна из конфликтующих сторон начала палить из огнестрела, полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. Первыми огонь открыли муслимы.

В тот же день молодые христиане из этнической группы адара организовали группы и сожгли несколько домов мусульман. В результате массовых беспорядков погибло 55 человек, более 341 были госпитализированы с разной степенью ранений и травм.

"Президент Мухаммаду Бухари осуждает последний случай междуобщинного насилия в городе Касуван-Маганов штата Кадуна", - говорится в официальном уведомлении руководства страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Нигерии взорвался газовоз, погибли 35 человек.