13:42 21.10.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии мусульмане открыли огонь по адептам христианской общины

В городе Касуван-Маганов штата Кадуна произошла массовая драка между представителями мусульманской и христианской религий. Об этом передает Agence France-Presse.

В Нигерии мусульмане открыли огонь по адептам христианской общины

Сообщается, что между христианскими и мусульманскими грузчиками возникла словесная перепалка из-за места на рынке, которая переросла в массовые столкновения. Одна из конфликтующих сторон начала палить из огнестрела, полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. Первыми огонь открыли муслимы.

В тот же день молодые христиане из этнической группы адара организовали группы и сожгли несколько домов мусульман. В результате массовых беспорядков погибло 55 человек, более 341 были госпитализированы с разной степенью ранений и травм. 

"Президент Мухаммаду Бухари осуждает последний случай междуобщинного насилия в городе Касуван-Маганов штата Кадуна", - говорится в официальном уведомлении руководства страны. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Нигерии взорвался газовоз, погибли 35 человек.


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