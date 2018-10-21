В Китае потерпело крушение грузовое судно, пропали 11 человек

В результате инцидента без вести пропали 11 членов экипажа. Как сообщает China News Daily, судно перевозило песок. Его затопление произошло возле округа Хулдао.

Во время аварии на борту судна находились 11 членов экипажа. Все они пропали без вести.

Вместе с тем спасателям уже удалось найти место затопления судна. На данный момент ведутся поисково-спасательные работы. Все члены экипажа пропали без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вблизи берегов Турции утонул катер, на борту которого находились мигранты. В результате аварии погибли 9 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Всего на лодке находилось около 35 человек.