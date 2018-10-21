06:00 21.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные подожгли автомобиль общественного активиста - ФОТО

В Киеве на Русановке подожгли автомобиль жителя Луганской области. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве неизвестные подожгли автомобиль общественного активиста - ФОТО

В результате пожара был полностью уничтожен Opel и рядом припаркованный автомобиль. В ходе следствия было обнаружено два очага возгорания. Огонь начал распространялся от радиатора и около бензобака. 

Огонь успел повредить и стоявший по соседству от Opel ВАЗ. Одна из очевидцев инцидента, которая и вызвала правоохранителей и бригаду спасателей подметила, что сгоревший автомобиль принадлежал переселенцу с Донбасса, который занимался общественной деятельностью в микрорайоне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестный закинул " коктейль Молотова" в немецкий микроавтобус. 


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