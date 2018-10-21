14:30 21.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве "Газель" на полном ходу протаранила грузовое авто - ФОТО

В Киеве на Южном мосту хлобовозка влетела в грузовик. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве

По предварительной информации, водитель грузовика стоял в крайнем правом ряду из-за технический неисправностей. Перед грузовиком не выставили знаки аварийной остановки, однако рулевой "Газели", вероятно из-за тех самых предупреждающих знаков, попросут не заметил гурзовик и на полной скорости влетел в многотонную машину.

Патрульные дорожной службы, которые прибыли на место столкновения, говорят, что водителю хлебовоза очень сильно повезло, так как на скорости 100км\час и выше люди не выживают. 

"У него была разбита голова, но он мог ходить, хоть и в шоке находился. Хотя глядя на то, что осталось от его автомобиля, в это сложно поверить", - отметил один из патрульных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Одессой произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей


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