В Киеве "Газель" на полном ходу протаранила грузовое авто - ФОТО

По предварительной информации, водитель грузовика стоял в крайнем правом ряду из-за технический неисправностей. Перед грузовиком не выставили знаки аварийной остановки, однако рулевой "Газели", вероятно из-за тех самых предупреждающих знаков, попросут не заметил гурзовик и на полной скорости влетел в многотонную машину.

Патрульные дорожной службы, которые прибыли на место столкновения, говорят, что водителю хлебовоза очень сильно повезло, так как на скорости 100км\час и выше люди не выживают.

"У него была разбита голова, но он мог ходить, хоть и в шоке находился. Хотя глядя на то, что осталось от его автомобиля, в это сложно поверить", - отметил один из патрульных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Одессой произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей.