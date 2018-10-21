В Киеве неизвестные сожгли несколько ромских стоянок - ФОТО

В Киеве на Левом берегу одновременно загорелись два дома. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, два дома в районе Русановских садов на одной линии загорелись практически одновременно. По словам очевидцев, в обоих жилищах проживали люди ромской национальности. Пожарные также подозревают, что это был умышленный поджог.
В результате инцидента никто не пострадал, дома восстановлению и ремонту не подлежат. В ходе ликвидации пожара принимали участие 13 спасателей и 4 единицы спасательной техники.
На месте работал пожарный инспектор, который подтвердил факт поджога ромских построек.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирщине загорелся дом в дачном секторе.