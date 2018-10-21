16:14 21.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве неизвестные сожгли несколько ромских стоянок - ФОТО

В Киеве на Левом берегу одновременно загорелись два дома. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве неизвестные сожгли несколько ромских стоянок - ФОТО

По предварительной информации, два дома в районе Русановских садов на одной линии загорелись практически одновременно. По словам очевидцев, в обоих жилищах проживали люди ромской национальности. Пожарные также подозревают, что это был умышленный поджог.

В результате инцидента никто не пострадал, дома восстановлению и ремонту не подлежат. В ходе ликвидации пожара принимали участие 13 спасателей и 4 единицы спасательной техники.

На месте работал пожарный инспектор, который подтвердил факт поджога ромских построек. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирщине загорелся дом в дачном секторе. 


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