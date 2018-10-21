В Афганистане прогремел взрыв, погибли 112 человек

В Афганистане, где в воскресенье, 21 октября, прошел второй день парламентских выборов, вновь прогремел взрыв.
Взрыв произошел в афганской провинции Нангархар возле избирательного участка. В результате инцидента погибли 11 человек. При этом среди погибших шестеро - дети.
Как сообщает Associated Press, ссылаясь на местные власти, бомба была заложена на дороге рядом с избирательным участком.
На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, количество взрывов и жертв в первый день парламентских выборов в Афганистане увеличилось до 79 людей.
Как сообщал УРА-Информ, в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.