10:37 21.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей - ФОТО

В Одесской области произошла смертельная авария с участием 5 иномарок. Об этом сообщает Полиция Одесской области.

Под Одессой произошла масштабная авария с участием 5 автомобилей - ФОТО

ДТП произошло в Беляевском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в направлении поселке Рени, выехал для обгона на встречную полосу, но не успев завершить маневр, врезался в Daewoo и Cherry, которые двигались навстречу.

В результате столкновения автомобиль Daewoo отбросило на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Honda и Toуоta. От полученных травм 29-летний водитель Daewoo погиб на месте, а пассажир и водитель автомобиля Honda были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Троещине: на Сабурова-Маяковского нетрезвый водитель иномарки слетел с проезжей части.


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