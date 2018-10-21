12:50 21.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом в ДТП попали игроки ФК "Колос" - ФОТО

Вчера вечером 20 октября на Одесской трассе произошло ДТП с участием двух иномарок и микроавтобуса, перевозившего футболистов Ф "Колос". 

Под Киевом в ДТП попали игроки ФК

Сообщается, что возле села Великая Солтановка столкнулись Volvo, Skoda и Volkswagen. По предварительной информации, рулевой Skoda двигалась со стороны Киева, когда попытался совершить разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей.

В одни момент в бампер ему "въехал" водитель Volvo и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором находились футболисты "Колоса". От удара автомобиль перевернулся и перевернулся на крышу. 

В результате аварии пострадало два игрока команды: Олексей Зозуля и Василий Литвиненко, оба были госпитализированы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом в смертельном ДТП скончалась участница "Дизель Шоу". 


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