Под Киевом в ДТП попали игроки ФК "Колос" - ФОТО

Сообщается, что возле села Великая Солтановка столкнулись Volvo, Skoda и Volkswagen. По предварительной информации, рулевой Skoda двигалась со стороны Киева, когда попытался совершить разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей.

В одни момент в бампер ему "въехал" водитель Volvo и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором находились футболисты "Колоса". От удара автомобиль перевернулся и перевернулся на крышу.

В результате аварии пострадало два игрока команды: Олексей Зозуля и Василий Литвиненко, оба были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом в смертельном ДТП скончалась участница "Дизель Шоу".