21:32 21.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом в аварию попали игроки футбольного клуба - ФОТО, ВИДЕО

Под Киевом на Одесской трассе в воскресенье, 21 октября, произошла столкнулись Volvo, Skoda и Volkswagen.

Под Киевом в аварию попали игроки футбольного клуба - ФОТО, ВИДЕО

В последней иномарке находились два игрока футбольного клуба "Колос" Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Одному из парней потребовалась помощь медиков, но обошлось без серьезных травм.

Как сообщают очевидцы, авария произошла возле села Великая Солтановка. По предварительным данным Skoda двигалась со стороны Киева и остановилась у поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей.

Сзади в нее влетела Volvo и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором с матча против СК Днепр-1 возвращались футболисты Колоса. От удара немецкий автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше в 30-40 метрах от места столкновения.

Вместе с тем скорая помощь увезла в больницу водителя Skoda в тяжелом состоянии. От удара мужчину выбросило из автомобиля на проезжую часть. После столкновения у Skoda практически отсутствовала передняя часть, а двигатель отлетел на несколько метров.

На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в тайваньском уезде Илан с рельс сошел пассажирский поезд. В результате аварии погибло 17 человек, еще 126 оказались госпитализированы. Состав направлялся из населенного пункта Шулинь в Тайдун по заранее составленному туристическому маршруту. Власти острова направили более 400 спасателей, технику и вертолет на место инцидента.


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