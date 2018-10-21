14:58 21.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом на пожаре заживо сгорела молодая семья

В Киевской области во время тушения пожара спасателями обнаружены тела трех погибших. Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины. 

Под Киевом на пожаре заживо сгорела молодая семья

Возгорание было зафиксировано в селе Горенка по ул. Мичурина Киевской области. На место происшествия по вызову соседей прибыли сотрудники пожарной службы города Ирпень и Буча. 

Пожар удалось локализировать в 2:06 и полностью ликвидировать в 04:15. Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяина дома 1966 и его сына 2005 рождения. Спасатели также извлекли обугленное тело мужчины из-под лестничной клетки. Вероятно, погибший пытался украться от огня, но задохнулся. 

В ходе ликвидации возгорания принимали участие 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области на пожаре обнаружены тела двух погибших людей. 


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