19:15 21.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом горят склады с зерном, два здания сгорели дотла

В Харьковской области в воскресенье, 21 октября, на зерноскладах начался пожар.

Под Харьковом горят склады с зерном, два здания сгорели дотла

По состоянию на шесть часов вечера спасатели все еще тушат возгорание. Как сообщает пресс-служба управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Гавриловка Барвенковского района на территории сельхозпредприятия.

Тут загорелось складское здание с семенами подсолнечника. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

Тушить пожар начали вначале добровольцы, а затем подъехали спасатели из Барвенково. Вместе с тем огонь успел уничтожить два складских здания полностью общей площадью в 800 квадратных метров. При этом существовала угроза распространения огня на соседние склады. Из-за большой горючей нагрузки внутри складов тушить огонь было еще сложнее.

Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГосЧС, добровольцы, пять пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причина возгорания и размер нанесенного ущерба устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Левом берегу одновременно загорелись два дома. По предварительной информации, в обоих жилищах проживали люди ромской национальности. Пожарные также подозревают, что это был умышленный поджог.


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