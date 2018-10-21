На Тайване в аварию попал поезд с туристами: есть погибшие и пострадавшие

Сообщается, что в результате аварии погибло 17 человек, еще 126 оказались госпитализированы. Состав направлялся из населенного пункта Шулинь в Тайдун по заранее составленному туристическому маршруту. Власти острова направили более 400 спасателей, технику и вертолет на место инцидента.

Инженерный инспектор провинции считает, что вероятной причиной аварии поезда могли быть технические неисправности, так как перед отбытием состав прошел весь необходимый мониторинг.

Ранее похожий случай произошел в соседней Индии. Там 19 октября, на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях, где собрались более тысячи человек, которые наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индии сообщили о 61 погибшем в результате наезда поезда на толпу людей.