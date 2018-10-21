17:41 21.10.2018 | Происшествия | Новости
100206155:roman

На Тайване в аварию попал поезд с туристами: есть погибшие и пострадавшие

В тайваньском уезде Илан с рельс сошел пассажирский поезд. Об этом передает ВВС.

На Тайване в аварию попал поезд с туристами: есть погибшие и пострадавшие

Сообщается, что в результате аварии погибло 17 человек, еще 126 оказались госпитализированы. Состав направлялся из населенного пункта Шулинь в Тайдун по заранее составленному туристическому маршруту. Власти острова направили более 400 спасателей, технику и вертолет на место инцидента. 

Инженерный инспектор провинции считает, что вероятной причиной аварии поезда могли быть технические неисправности, так как перед отбытием состав прошел весь необходимый мониторинг.

Ранее похожий случай произошел в соседней Индии. Там 19 октября, на северо-западе страны поезд въехал в людей, стоявших на железнодорожных путях, где собрались более тысячи человек, которые наблюдали за сжиганием чучела демона Раваны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Индии сообщили о 61 погибшем в результате наезда  поезда на толпу людей.


Поделиться
Читайте также:
 
Свитолина продолжает "расчищать" путь в своей группе в рамках WTA В Николаевской области тормозная система велосипеда "зажевала" ногу своего рулевого В московских больницах пациентов будут лечить подорожником Двое российских ученых стали лауреатами престижной американской премии в области генной инженерии
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив