07:00 21.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине иномарка на полном ходу врезалась в трактор - ФОТО

 В субботу, 20 октября, около поселка Геническ легковвушка с полным салоном пассажиров попала в ДТП. Об этом передает пресс-служба ГУ полиции Херсонской области.

На Херсонщине иномарка на полном ходу врезалась в трактор - ФОТО

По предварительной информации, водитель трактора не учел дорожных обстоятельств и выехал на встречную полосу, по которой двигалась иномарка. Передняя часть BMW оказалась полностью "смятой". 

В результате аварии трое пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Геническую районную больницу. По данному факт было открыто уголовное дело по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева на полном ходу загорелась иномарка. Примечательно, что никто из работников экстренных служб не мог найти водителя автомобиля, в сторону центра образовалась огромная пробка. 


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