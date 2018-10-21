На Херсонщине иномарка на полном ходу врезалась в трактор - ФОТО

По предварительной информации, водитель трактора не учел дорожных обстоятельств и выехал на встречную полосу, по которой двигалась иномарка. Передняя часть BMW оказалась полностью "смятой".

В результате аварии трое пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Геническую районную больницу. По данному факт было открыто уголовное дело по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева на полном ходу загорелась иномарка. Примечательно, что никто из работников экстренных служб не мог найти водителя автомобиля, в сторону центра образовалась огромная пробка.