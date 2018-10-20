15:49 20.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черниговской области правоохранители разоблачили наркоточку - ФОТО

На Черниговщине полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 
 

В Черниговской области правоохранители разоблачили наркоточку - ФОТО

Сообщается, что в одной из деревень района периодически приезжают подозрительные молодые люди. Иностранцы пытаются скрыть свой визит в дома двух местных жителей. Выяснилось, что двое местных жителей, к которым приезжают незнакомцы, занимаются изготовлением и продажей наркосодержащих веществ.

В ходе санкционированного обыска у другого подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли стебли и уже измельченную коноплю, принадлежности для изготовления наркотических средств.

На данный момент возбуждено уголовное производство по ч. 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Указанная статья предусматривает ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Херсонщине полицейские провели операцию по ликвидации  нарколаборатории.


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