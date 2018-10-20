10:34 20.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом в смертельном ДТП скончалась участница "Дизель шоу" - ФОТО

Сегодня утром под Киевом возле поселка Милая Киево-Святошинского район на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение автобуса "Неоплан" с грузовым автомобилем "Даф". Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом в смертельном ДТП скончалась участница

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полоса для обгона, но не успел перестроиться в свой ряд. 

Рулевого автобуса задержали и по данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. 

В результате аварии погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская, еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Сейчас полиция устанавливает все подробности аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Крещатике нетрезвый молодчик пытался "свести счеты", бросаясь под колеса иномарок.


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