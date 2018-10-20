Под Киевом в смертельном ДТП скончалась участница "Дизель шоу" - ФОТО

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на встречную полоса для обгона, но не успел перестроиться в свой ряд.

Рулевого автобуса задержали и по данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В результате аварии погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская, еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Сейчас полиция устанавливает все подробности аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Крещатике нетрезвый молодчик пытался "свести счеты", бросаясь под колеса иномарок.